Göztepe Taraftarı Takımını Yalnız Bırakmadı

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Göztepe'de taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.



Göztepe taraftarı, Türk Telekom Stadyumu'nda kendilerine ayrılan biletlerin tamamını tüketti. İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, deplasman tribününde karşılaşma öncesinde uzun süre takımlarına tezahüratta bulundu. Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran Göztepe taraftarları, açtıkları pankartlarla da takımlarına destek verdi. - İSTANBUL