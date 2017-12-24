Göztepe Taraftarı Takımını Yalnız Bırakmadı
Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Göztepe’de taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Göztepe'de taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.
Göztepe taraftarı, Türk Telekom Stadyumu'nda kendilerine ayrılan biletlerin tamamını tüketti. İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, deplasman tribününde karşılaşma öncesinde uzun süre takımlarına tezahüratta bulundu. Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran Göztepe taraftarları, açtıkları pankartlarla da takımlarına destek verdi. - İSTANBUL
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