Göztepe taraftarı formalarıyla tribünde olacak Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'de kalan 8 maçın seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardından Göztepe yönetimi, "Seni yalnız bırakmadık" uygulamasını hayata geçiriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'de kalan 8 maçın seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardından Göztepe yönetimi, "Seni yalnız bırakmadık" uygulamasını hayata geçiriyor. Büyük heyecanla beklenip sezonun ikinci yarısında kapılarını açan kulübün 95 yıllık tarihindeki kendine ait ilk stadyumu Gürsel Aksel Stadı'nda salgın nedeniyle yalnız 3 maçta takımlarını destekleyebilen taraftarlarlar, bedenleriyle olmasa da formalarıyla tribünde olacak. Göztepeli futbolseverler kampanya kapsamında pazartesi gününden itibaren lisanslı formalarını kulübe bırakacak ve bu formalar Gürsel Aksel Stadyumu'nun koltuklarında yerini alacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İyi gün, kötü gün, ligler, hava şartları ne olursa olsun takımının yanında olan Şanlı Göztepe taraftarı bu zorlu günlerde de tribündeki yerini alabilecek. Formalar iç sahada oynayacağımız tüm müsabakalarda tribünlerimizi süsleyecek ve bu müsabakaların ardından sahiplerine geri teslim edilecektir. Formaların geri tesliminde forma sahibine bu uygulamanın hatırası olarak bir yama (patch) hediye edilecek. Forma teslimi Gürsel Aksel Stadyumu'nda yer alan GÖZGÖZ Mağazaları Satış Noktası'na yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"TARAFTARIMIZ YANIMIZDA"

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, hayata geçirecekleri forma uygulamasıyla seyircisiz maçlarda taraftarlarını yanlarında hissedeceklerini söyledi. Sepil, " Seyircisiz oynanacak maçlar ile alakalı hem diğer Avrupa liglerinde hem de ülkemizde çeşitli uygulamalar hayata geçirildi. Biz de bu süreçte neler yapabiliriz diye kendi aramızda konuştuk ve seçenekleri değerlendirdik. Bu doğrultuda dileyen taraftarlarımızdan formalarını bizlere teslim etmesini istiyoruz. Taraftarlarımızın formalarını ait oldukları yere, Gürsel Aksel Stadyumumuzun tribünlerine yerleştireceğiz ve seyircisiz oynayacağımız maçlarda onlar da bizimle olacak. Tüm operasyonun ücretsiz olarak gerçekleşeceği bu uygulamanın sonunda formasını teslim eden taraftarlarımıza hatıra olarak bir yama (patch) hediye edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA