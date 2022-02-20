Göztepe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek - Haberler
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Göztepe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Göztepe, 26. haftanın kapanış maçında yarın Galatasaray ile sahasında karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Göztepe, 26. haftanın kapanış maçında yarın Galatasaray ile sahasında karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Galatasaray maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Ligde üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından Altay ve Atakaş Hatayspor'a mağlup olan 27 puanlı Göztepe, 26. haftaya küme düşme hattındaki GZT Giresunspor'un 1 puan önünde 16. sırada girdi.

Göztepe, yarın 29 puana sahip Galatasaray'ı yendiği takdirde rakibini sıralamada geride bırakacak.

İzmir temsilcisinde kart cezalısı Atakan Çankaya yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Hatayspor, Göztepe, Spor, Haberler

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