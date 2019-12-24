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Göztepe, Süper Lig'deki Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 29 Aralık Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

24.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:46
Göztepe, Süper Lig'deki Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 29 Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran futbolcular, ikinci bölümde ise taktik çalıştı.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil'in de takip ettiği antrenmana tedavileri devam eden Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Andre Poko katılmadı.

Kaynak: AA
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