Göztepe ile Trabzonspor 26. randevuda
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Göztepe ile Trabzonspor 26. randevuda

Göztepe ile Trabzonspor 26. randevuda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak maçla beraber Göztepe ile Trabzonspor 26. lig randevusuna çıkacak.

Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak maçla beraber Göztepe ile Trabzonspor 26. lig randevusuna çıkacak. İstatistiklerde Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 38. hafta maçında Göztepe, Trabzonspor'u ağırlıyor. Yarın saat 16.00'da Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak. Maç öncesinde Göztepe 47 puanla 10. sırada, Trabzonspor ise 63 puanla 4. sırada yer alıyor.

Trabzonspor istatistiklerde üstün

Göztepe ile Trabzonspor, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 26. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 25 maçta Göztepe 5, Trabzonspor 11 galibiyet alırken 9 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Göztepe 19 gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 36 kez fileleri havalandırdı.

İki takım İzmir'de ise 12 kez karşı karşıya geldi. Göztepe bu maçlarda 2 kez rakibini mağlup ederken, 4 maçtan yenilgiyle ayrıldı. İzmir'de oynanan 6 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Göztepe sahasındaki maçlarda 12 kez gol atma başarısı gösterirken, Trabzonspor 16 kez gol sevinci yaşadı.

Yarın oynanacak maç öncesinde Göztepe'de cezalı oyuncu bulunmazken, geçtiğimiz günlerde ayak bileğinden ameliyat olan Marko Mihojevic maç kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takımda Murat Paluli, Cherif Ndiaye ve Kaleci İrfancan Eğribayat sarı kart sınırında yer alıyor.

İki takımın ligin ilk yarısında Trabzon'da oynadığı maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı. - İZMİR

Göztepe ile Trabzonspor 26. randevuda
Göztepe ile Trabzonspor 26. randevuda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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