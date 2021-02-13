Göztepe, Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek
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Göztepe, Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek

13.02.2021 09:31 | Son Güncelleme: 13.02.2021 09:35
Göztepe, Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Süper Lig'de son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Göztepe, yarın İzmir'de Medipol Başakşehir'le karşılaşacak.

Süper Lig'de son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Göztepe, yarın İzmir'de Medipol Başakşehir'le karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Medipol Başakşehir karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Ligde 26 puan ve averajla 12. sırada bulunan Göztepe, Ünal Karaman göreve geldikten sonra çıktığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

Son 3 maçını kaybeden ve 6 haftadır kazanamayan Medipol Başakşehir, dün Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un Çaykur Rizespor'u yenmesiyle 24 puan ve averajla düşme hattına geriledi.

Süper Lig'de rakibiyle oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Göztepe, 4 gol atıp kalesinde 11 gol gördü. İzmir'deki 3 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, sadece 1 gol attığı iç sahada 7 gol yedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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