Göztepe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

İZMi Süper Lig'in 40. haftasında Göztepe ile İttifak Holding Konyaspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

İZMi Süper Lig'in 40. haftasında Göztepe ile İttifak Holding Konyaspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Hakem Arda Kardeşler'in düdük çalacağı Göztepe-İttifak Holding Konyaspor maçı Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.

Ligde son 3 haftaya 51 puan ve averajla 9. sırada giren Göztepe, yenilmediği son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Göztepe'de Marko Mihojevic ve kaleci Balazs Megyeri'nin sakatlıkları bulunuyor.

Son 7 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan ve deplasmanda üst üste 3 karşılaşmasında puan çıkaramayan İttifak Holding Konyaspor, son 3 hafta öncesinde 45 puan ve averajla 11. durumda yer alıyor. Sezon başında Göztepe'yi çalıştırdıktan sonra sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, eski takımına karşı rakip olacak.

Ligin ilk yarısında rakibini 3-2 mağlup eden Göztepe'nin, Süper Lig'de geride kalan 7 müsabakada rakibine karşı yenilgisi bulunmuyor. Bu müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip 13 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü. Göztepe, İzmir'de oynadığı 3 maçı da kayıpsız geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz