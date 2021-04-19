Göztepe, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
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Göztepe, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Göztepe, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fatih Karagümrük yarın İstanbul'da karşılaşacak.

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Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fatih Karagümrük yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Göztepe, 36. hafta öncesinde 46 puanla 10. durumda bulunuyor.

Göztepe'de Kovid-19 olan Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra sakatlığı bulunan Marko Mihojevic yarın forma giyemeyecek.

Geçen haftayı maç yapmadan geçen Fatih Karagümrük son 4 karşılaşmasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Fatih Karagümrük 49 puanla Göztepe'nin önünde 9. sırada yer alıyor.

Ligin ilk devresinde 1-1 berabere kalan iki ekip Süper Lig'de 12. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 11 karşılaşmada Göztepe'nin 2, Fatih Karagümrük'ün 5 galibiyeti bulunurken, 4 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda 8 gol atıp kalesinde 13 gol gören Göztepe, deplasmanda galip gelemediği 5 müsabakada 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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