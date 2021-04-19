Göztepe, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fatih Karagümrük yarın İstanbul'da karşılaşacak.
Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fatih Karagümrük yarın İstanbul'da karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Göztepe, 36. hafta öncesinde 46 puanla 10. durumda bulunuyor.
Göztepe'de Kovid-19 olan Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra sakatlığı bulunan Marko Mihojevic yarın forma giyemeyecek.
Geçen haftayı maç yapmadan geçen Fatih Karagümrük son 4 karşılaşmasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Fatih Karagümrük 49 puanla Göztepe'nin önünde 9. sırada yer alıyor.
Ligin ilk devresinde 1-1 berabere kalan iki ekip Süper Lig'de 12. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 11 karşılaşmada Göztepe'nin 2, Fatih Karagümrük'ün 5 galibiyeti bulunurken, 4 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda 8 gol atıp kalesinde 13 gol gören Göztepe, deplasmanda galip gelemediği 5 müsabakada 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz