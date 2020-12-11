Göztepe, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak
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Göztepe, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

11.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:26
Göztepe, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Süper Lig'de kaybetmediği son 6 müsabakada 12 puan toplayan Göztepe, 12. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

Süper Lig'de kaybetmediği son 6 müsabakada 12 puan toplayan Göztepe, 12. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasında hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Ligde hafta için oynanan 7. hafta erteleme maçında lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Göztepe, haftaya 18 puanla 5. sırada girdi.

Ligde bu sezon deplasmanda yenilgisi bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, oynadığı son 5 karşılaşmada gol atmayı başardı.

Göztepe'de Lamine Gassama'nın sakatlığı bulunuyor.

Deplasmanda rakibine gol atamadı

Rakibiyle Süper Lig'de 8 maça çıkan Göztepe, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldığı karşılaşmalarda 8 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü.

Deplasmandaki 4 maçta galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, Rize'deki 4 müsabakada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Göztepe'nin deplasmanda rakibine golü bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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