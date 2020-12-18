Göztepe, Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek
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Göztepe, Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek

18.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:18
Göztepe, Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek

Süper Lig'de 6 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta sona eren Göztepe, 13. hafta mücadelesinde yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 6 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta sona eren Göztepe, 13. hafta mücadelesinde yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Lamine Gassama'nın takımla çalışmalara başladığı sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Murat Paluli yarınki maçta forma giyemeyecek.

Ligde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduktan sonra çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe, geçen hafta Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildi. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Bursaspor'a elenen sarı-kırmızılı ekip, ligde 13. haftaya 18 puan ve averajla 5. sırada girdi.

Göztepe ile aynı puana sahip son 2 maçını kayıpsız geçen Atakaş Hatayspor, maç eksiği ve averajla 8. durumda yer alıyor.

Daha önce alt liglerde birbirlerine rakip olan Göztepe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.

İlhan Palut Hatayspor'a rakip

İlhan Palut, yarın Göztepe'nin başında eski takımı Atakaş Hatayspor'a rakip olacak.

Futbolculuk kariyerinde Hatayspor dışında sadece Adana Demirspor ve Çorumspor formaları giyen Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, 2016-2017 sezonunda sportif direktör olarak görev yapmaya başladığı Hatayspor'da TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine 14 hafta kala teknik direktörlüğe getirildi.

Hatayspor'u 2017-2018 sezonunda doğrudan TFF 1. Lig'e yükselten İlhan Palut, 2018-2019'da play-off finali oynamasına rağmen Süper Lig'e yükselemedi. İlhan Palut, 2019-2020 sezonunda 6. haftanın ardından Hatayspor'la yollarını ayırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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