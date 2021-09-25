Göztepe Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak

Süper Lig'de bu sezon tek galibiyetini iç sahada alan Göztepe, 7. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.

İZMİR (AA) - Süper Lig'de bu sezon tek galibiyetini iç sahada alan Göztepe, 7. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Ligde tek galibiyetini İzmir'de Medipol Başakşehir karşısında 2-1'lik skorla alan Göztepe, daha sonra çıktığı 2 müsabakada puan çıkaramadı.

Marko Mihojevic, Murat Paluli ve Ege Özkayımoğlu'nun sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Beykan Şimşek yarın forma giyemeyecek.

Süper Lig'de en son geçen sezonun 33. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği karşılaşmada gol yemeyen Göztepe, daha sonra çıktığı 14 müsabakada kalesini gole kapatamadı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
Rizespor başkanı 'Gömmemiz lazım' dedi, Galatasaray taraftarı çıldırdı! Sözlerine tepki yağıyor

Rizespor başkanı "Gömmemiz lazım" dedi, Galatasaray taraftarı çıldırdı! Sözlerine tepki yağıyor

 Fatih Terim kötü gidişatın faturasını 3 futbolcuya kesti! Formayı unutacaklar

Fatih Terim kötü gidişatın faturasını 3 futbolcuya kesti! Formayı unutacaklar

 Galatasaray'dan kötüsü yok: 46 kornerde 0 isabet

Galatasaray'dan kötüsü yok: 46 kornerde 0 isabet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Hulusi Akar Mehmet Nuri Ahmet Davutoğlu
Magazin Seda Sayan Kerem Kamışlı Burak Yamantürk
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Göztepe Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 12:56:58. #1.17#