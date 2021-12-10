Göztepe, Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Ligde 5 maç aradan sonra geçen hafta Gaziantep FK'yi yenerek sahadan 3 puanla ayrılan Göztepe, 16. haftaya 14 puan ve averajla 17. sırada girdi.

Kart cezalıları Obinna Nwobodo ve Berkan Emir'in forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor.

Çaykur Rizespor'la Süper Lig'de 11. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 12 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 9 gol gördü. Göztepe, Rize'de galip gelemediği 5 karşılaşmada sahadan 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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