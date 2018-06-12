Göztepeli Taraftarlar, Kulübün 93. Yılını Meşalelerle Kutlayacak

Göztepeli taraftarlar, kulübün 93. yıl dönümünü 14 Haziran'da düzenlenecek meşale ve havai fişek şovuyla kutlayacak.

Göztepe, geleneksel hale gelen 14 Haziran kutlamalarına hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin 93. kuruluş yıl dönümünde kutlamalar Güzelyalı sahilinde saat 19.25'de başlayacak. Etkinlikler kapsamında sahil boyunca canlı DJ performansı ve ışık şovları geceyi renklendirecek.

22.00'DE MEŞALELER YANACAK

Susuzdede Parkı'na kurulacak dijital saat ile geri sayım yapılacak ve saatler tam 22.00'yi gösterdiği anda tüm meşaleler ve havai fişekler İzmir körfezini aydınlatacak.

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