Göztepeli Taraftarlar, Kulübün 93. Yılını Meşalelerle Kutlayacak
Göztepeli taraftarlar, kulübün 93. yıl dönümünü 14 Haziran'da düzenlenecek meşale ve havai fişek şovuyla kutlayacak.
Göztepe, geleneksel hale gelen 14 Haziran kutlamalarına hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı ekibin 93. kuruluş yıl dönümünde kutlamalar Güzelyalı sahilinde saat 19.25'de başlayacak. Etkinlikler kapsamında sahil boyunca canlı DJ performansı ve ışık şovları geceyi renklendirecek.
22.00'DE MEŞALELER YANACAK
Susuzdede Parkı'na kurulacak dijital saat ile geri sayım yapılacak ve saatler tam 22.00'yi gösterdiği anda tüm meşaleler ve havai fişekler İzmir körfezini aydınlatacak.
YORUMLAR (6)
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bir beşiktaşlı olarak SENI INSAN YERINE KOYMUYORUZ VANLICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BİR VANLI OLARAK BEŞİKTAŞDAN NEFRET EDİYORUZZZCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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oruç ramazan hakgetire zaten izmire işleri güçleri eğlenceCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır...: Ne gereksiz bir yorum, herkes kendisinden sorumlu ...2 Yayından KaldırSANANE: Sanane arkadaş seni ilgilendirmiyorTüm 6 yorumu okumak için tıklayın3 1 Yayından Kaldır