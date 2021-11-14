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Göztepe sonucu kafaya takmadı

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Göztepe sonucu kafaya takmadı

SPOR Toto Süper Lig'de milli araya 9 puanla düşme hattında giren Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü ile oynanan hazırlık maçını 2-1 keybederken, teknik ekip alınan sonucu kafaya takmadı.

MANİSA (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig'de milli araya 9 puanla düşme hattında giren Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü ile oynanan hazırlık maçını 2-1 keybederken, teknik ekip alınan sonucu kafaya takmadı. Teknik direktör Nestor El Maestro, Manisa FK karşısında daha çok genç oyunculara şans tanıdı. Arda, Erkam ve Ege sahaya 11'de çıkarken, Eren, Yusuf ve Efe de oyuna sonradan dahil oldu.

Seyircisiz oynanan karşılaşmada yedek futbolcuları da görme şansı yakalayan Maestro sonucu önemsemediklerini, Yukatel Kayserispor'la deplasmanda oynanacak maça kadar takımın çok daha hazır hale geleceğini söyledi.Göztepe'de milli ara sakatlara da yaradı. Atınç, Burekovic ve Halil tamamen iyileşti. Son İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanıp oyuna devam edemeyen golcü Jahovic ve sağ bek Kerim'in ise tedavileri sürüyor.


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Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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