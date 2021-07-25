Göztepe, Slovenyalı David Tijanic'i transfer etti
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Göztepe, Slovenyalı David Tijanic'i transfer etti

Göztepe, Slovenyalı David Tijanic'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenyalı David Tijanic'i kadrosuna dahil etti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenyalı David Tijanic'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Tijanic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Slovenya Milli Takımı'nda mücadele eden 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Olimpija Ljubljana, Krka, Triglav Kranj ve Rakow Czestochowa takımlarında forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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