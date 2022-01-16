Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde 14 Ocak Cuma günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe, 1 günlük iznin ardından Demir Grup Sivasspor maçı için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmana dar alan çalışmalarıyla devam etti.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Yeni hoca Mert Nobre de çare olamadı! Altay'ın çilesi bitmiyor

Yeni hoca Mert Nobre de çare olamadı! Altay'ın çilesi bitmiyor

 Galatasaray'dan yeni hoca Torrent'e görülmemiş sözleşme! İkincilik, üçüncülük hatta dördüncülüğe bile prim var

Galatasaray'dan yeni hoca Torrent'e görülmemiş sözleşme! İkincilik, üçüncülük hatta dördüncülüğe bile prim var

 Süper Lig ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu

Süper Lig ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

title