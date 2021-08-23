Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
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Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, Demir Grup Sivasspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yaptı.

Dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı sarı-kırmızılı ekipte diğer futbolcular pas çalışmasının ardından taktiksel hücum çalışması gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek Göztepe hazırlıklarına 25 Ağustos Çarşamba günü devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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