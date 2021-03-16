Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
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Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

16.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:10
Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde 14 Mart Pazar günü konuk olduğu MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilen sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, bir günlük iznin ardından Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran oyuncular, daha sonra dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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