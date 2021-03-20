Ünal Karaman: "Kendimizi ve oyuncularımızı hesaba çekeceğiz"

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, 5-3 mağlup oldukları Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıdaki oyunun kabul edilemez olduğunu ve futbola saygı konusunda çok üzüldüğü bir müsabaka olduğunu belirterek, "Kendimizi ve oyuncularımızı hesaba çekeceğiz" dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, konuk ettiği Sivasspor'a 5-3 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, mücadeleyi değerlendirdi. Karaman, ilk yarıda gösterdikleri kötü oyunun kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "Galibiyetler yaşıyorsak mağlubiyetler de yaşayacağız. Şartlar ne olursa olsun saha içerisinde mücadele eden bir takım olmak durumundayız. Bu konu üzerinde çalışmaya gayret etmeliyiz. Kalemizde gördüğümüz 5 şut var ve 5 tane yediğimiz gol var. Bu asla kabul edilecek bir durum değil. Biz kendi iç hesaplaşmamızda çok farklı şeyleri çok farklı şekilde konuşacağız. Bu benim kabul edebileceğim bir oyun tarzı değil. Biz bazı şeyleri kabul ediyorsak oyuncularımız da bazı şeyleri kabul etmeli. Eğer arkamızda hoş anılarla camiadan ayrılan oyuncular olmak istiyorsak kendimizi ona göre geliştirmeliyiz. İlk yarıyı kabul etmek söz konusu değil ancak ikinci yarı maçı oynayan bir takım vardı. Şartlar ne olursa olsun özellikle futbola saygı konusunda çok üzüldüğüm bir müsabaka oldu. Benim oyuncum kendiyle yarışabilmeli. Kendisine yakışan karakter içerisinde olmalı. Özellikle ilk yarıda bu konuda çok üzüldüm. Kendimizi ve oyuncularımızı hesaba çekeceğiz. Daha iyi olmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı