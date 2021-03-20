Göztepe-Sivasspor maçının ardından
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Göztepe-Sivasspor maçının ardından

20.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:44
Göztepe-Sivasspor maçının ardından

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 5-3 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Takımımdan çok memnunum, maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler.

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 5-3 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Takımımdan çok memnunum, maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler." dedi.

Çalımbay, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, rakiplerinin MKE Ankaragücü maçı dışında son dönemde başarılı sonuçlar aldığını kaydetti. Maça çok iyi başladıklarını kaydeden Çalımbay, şöyle konuştu:

"Bir deplasman takımı olarak 50 dakika çok iyi oynadık ve çok güzel bir skor yakaladık. Her türlü riski aldı Göztepe, yoğun bir hücum oynamaya başladı. İleride çok oyuncu bırakarak oynadı, daha dikkatli olmamız lazımdı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek daha farklı netice alabilirdik."

Attıkları 5. golden sonra Göztepe'nin istedikleri gibi oynamaya başladığını kaydeden Çalımbay, "Takımımdan çok memnunum, maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. Aldığımız çok iyi bir galibiyet. Takımımı tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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