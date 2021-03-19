Göztepe, Sivasspor maçına hazır
19.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:34
Süper Lig'in 31. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 31. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda denge çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra sahada pas çalışması gerçekleştirdi.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakada, hakem Yasin Kol görev yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz