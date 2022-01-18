Göztepe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler
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Göztepe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında oynayacağı Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında oynayacağı Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, yarın saat 17.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği son antrenmanla tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma, 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise taktiksel oyun çalışmaları gerçekleştirerek antrenmanı sonlandırdı.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Göztepe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Gürsel Aksel, Sivasspor, Göztepe, Spor, Güncel, Haber

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