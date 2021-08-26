Göztepe, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Göztepe, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra savunma ve hücum varyasyonları çalışması yaptı.

İzmir temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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