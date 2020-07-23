Göztepe, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ayak tenisi oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma üzerinde durdu. Serdar Gürler'in yer almadığı idmanda Cameron Jerome ve Deniz Kadah takımdan ayrı çalıştı. Kaynak: AA