Göztepe, Sivasspor'a karşı üstün
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Göztepe, Sivasspor'a karşı üstün

17.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:44
Göztepe, Sivasspor'a karşı üstün

SPOR Toto Süper Lig'de Ankaragücü yenilgisinin ardından cumartesi günü evinde Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, rekabette üstün durumda.

SPOR Toto Süper Lig'de Ankaragücü yenilgisinin ardından cumartesi günü evinde Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, rekabette üstün durumda. Süper Lig'de şimdiye kadar Sivasspor'la 7 maça çıkan sarı-kırmızılılar 4 galibiyet aldı. Kırmızı-beyazlılara 2 kez mağlup olan Göztepe 1 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. İki takım Süper Lig'de ilk olarak 2017-2018 sezonunda karşı karşıya geldi. Göztepe, sezonun ilk yarısında Sivas'ta rakibini 3-2 yenerken, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmayı da 1-0 kazanmasını bildi.

Ertesi sezon, Göztepe Sivasspor'a bu kez deplasmanda 2-0 kaybetti, İzmir'deki mücadele ise nefesleri kesti ve 3-3 berabere bitti. Geçen sezon oynanan maçlarda ise Sivasspor ve Göztepe kendi evlerinde birbirlerini yenmeyi başardı. Sivas'taki maç 1-0 sona ererken, Gürsel Aksel Stadı'nda ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Göztepe oldu. Ankaragücü yenilgisini telafi edeceklerini belirten Teknik Direktör Ünal Karaman, gerekli dersleri çıkaracaklarını ve Sivasspor karşısında kendilerine yakışan bir oyun ortaya koyacaklarını dile getirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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