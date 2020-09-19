Göztepe sınıfı geçti
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Göztepe sınıfı geçti

Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe oynadığı futbolla sınıfı geçti.

Göztepe sınıfı geçti
19.09.2020 12:56 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:01

Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe oynadığı futbolla sınıfı geçti. Puanını 4'e çıkaran sarı-kırmızılılarda takımın ilk golünü atan Halil Akbunar 2'de 2 yaparak kalitesini gösterdi. Teknik direktör İlhan Palut ilk 30 dakika iyi futbol ortaya koyduklarını söyledi. Genç teknik adam, "Yeni Malatyaspor maçına iyi hazırlanmıştık. İlk yarım saatlik bölümde yediğimiz penaltı golüne kadar istediklerimizi yapıyor ve rakip baskısını kırma yolunda sorun yaşamıyorduk. Geniş alanlar da yakalayabiliyorduk. Belki penaltı golü olmasa, bu durum artarak devam edecekti. Penaltıdan sonra özellikle ilk yarının sonuna kadar gereksiz bir duygusal kırılma yaşadık" diye konuştu.

"KAZANMAK İÇİN GELMİŞTİK"

Karşılaşmanın ikinci yarısının ise dengede geçtiğini anlatan İlhan Palut, "Yeni Malatyaspor deplasmanına kazanmak için gelmiştik. Buradan 1 puanla ayrıldık. Ancak oyuncularım ilk yarının son 15 dakikası hariç iyi mücadele etti. Futbolcularıma gösterdikleri mücadeleden ötürü teşekkür ediyorum. Elbette daha iyi olabilirdik. Oyunu daha fazla domine edebilirdik. Fakat bunu yapamadık. Eksiklerimiz üzerine çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Daha iyi bir Göztepe izlettireceğiz" dedi.

Göztepe gelecek hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. 


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Onur ATIŞ
Onur ATIŞ
DHA Editörü
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