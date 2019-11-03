Göztepe siftah yaptı

03.11.2019 10:23

Göztepe, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u mağlup ederek bu sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı. Kaleci Beto yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.



Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Göztepe, konuk olduğu Trabzonspor'u Jerome'un 30. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sezon ki ilk deplasman galibiyetini alan İzmir ekibi, şanssızlık zincirini kırdı. Daha önce oynadığı 4 deplasman maçında Beşiktaş'a 3-0, Başakşehir'e 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ile 1-1 ve Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalmıştı.



Göz Göz, Trabzon'da kaybetmiyor



Ligde 2 hafta sonra kazanan Göztepe, Süper Lig'e tekrar yükseldiği 2017/2018 sezonundan sonra Trabzonspor'la deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak rakibine galibiyet sevinci yaşatmadı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon bu sahada oynanan maçta 3-1 galip gelerek yine sezonun ilk deplasman galibiyetini almıştı. İzmir ekibi, Trabzon'da en son 2001/2002 sezonunda oynanan maçta rakibine 3-0 kaybetmişti.



Beto'nun gecesi



Göztepe'de kaleci Beto, Trabzonspor karşısında alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu. Portekizli kaleci, maçta yaptığı 6 kurtarışla bordo-mavili takıma geçit vermedi. 37 yaşındaki oyuncu, rakibinin geçen sezondan itibaren başlayan 21 maçlık üst üste gol atma serisine de yaptığı kurtarışlarla son verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA