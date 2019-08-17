Göztepe sezonu Antalyaspor maçıyla açıyor

17.08.2019 10:37

Süper Lig'de geçen sezon son haftada ligde kalmayı başaran Göztepe, 2019-2020 sezonunun ilk maçında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak.

Transfer döneminde şimdiye kadar 7 oyuncuyu kadrosuna dahil eden Göztepe, Menemenspor'dan Veli Çetin, Hatayspor'dan Murat Paluli, Galatasaray'dan Eren Derdiyok, Anderlecht'ten kiralık olarak Bubacarr Sanneh, Pendikspor'dan Batuhan Kırdaroğlu, Borussia Dortmund II'den Hüseyin Bulut ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan eski oyuncusu Leo Scwechlen'le kadrosunu güçlendirdi.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 21.45'te Antalyaspor'u ağırlayacak Göztepe, sezona 3 puanla başlamak için mücadele edecek. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, cezası nedeniyle yarın takımın başında sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin yarınki müsabakada Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Berkan Emir (Leo), Serdar Gürler, Castro, Poko, Yasin Öztekin (Halil Akbunar), Deniz Kadah ve Eren Derdiyok ilk 11'iyle yer alması bekleniyor.

Antalyaspor'la 9. randevu

Antalyaspor'la Süper Lig'de 9. kez karşılaşacak Göztepe daha önceki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda 10 gole imza atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 9 gol gördü. Göztepe, İzmir'deki 4 müsabakada ise sahadan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.

Geçen sezon Antalya'da rakibine 1-0 mağlup olan Göztepe, İzmir'de ise 4-1'lik skorla galip gelmişti.

Forma numaraları belli oldu

Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte futbolcuların 2019-2020 sezonu forma numaraları belli oldu.

Oyuncuların forma numaraları şöyle:

Beto 13, Göktuğ Bakırbaş 1, Eren Bilen 24, Arda Özçimen 48, Hüseyin Bulut 19, Bubacarr Sanneh 3, Titi 4, Wallace Reis 25, Cameron Jerome 32, Alpaslan Öztürk 5, Yasin Öztekin, 23, Serdar Gürler 11, Andre Castro 8, Deniz Kadah 63, Andre Poko 17, Berkan Emir 41, Halil Akbunar 7, Veli Çetin 22, Murat Paluli 77, Yalçın Kayan 30, Kerem Atakan Kesgin 15, Batuhan Kırdaroğlu 54, Ege Özkayımoğlu 18, Eren Derdiyok 9, Leo Scwechlen 55, Lamine Gassama 20, Celso Borges 6.

Kaynak: AA