Göztepe, sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
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Göztepe, sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Göztepe, sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İzmir'deki ilk etap çalışmalarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İzmir'deki ilk etap çalışmalarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından core antrenmanı yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra aerobik koşu gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek Göztepeli oyuncular, 6 Temmuz Salı günü sezon hazırlıklarına devam edeceği Afyonkarahisar'a gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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