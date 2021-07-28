Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Erzurum'daki kampı 1 Ağustos Pazar günü yerine sağlık tedbirleri nedeniyle dün tamamlayan sarı-kırmızılı futbolcular, çalışmalarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü.

Isınmanın ardında pas çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde taktiksel oyun oynadı. İzmir temsilcisi hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek
TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek
Göztepe, eski Galatasaraylı futbolcu Maicon'u transfer etmek için harekete geçti
Göztepe, eski Galatasaraylı futbolcu Maicon'u transfer etmek için harekete geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Emrah İrem Derici Sevda Erginci Seren Serengil
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 21:53:22. #1.14#

title