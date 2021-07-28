Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam etti.
Erzurum'daki kampı 1 Ağustos Pazar günü yerine sağlık tedbirleri nedeniyle dün tamamlayan sarı-kırmızılı futbolcular, çalışmalarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü.
Isınmanın ardında pas çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde taktiksel oyun oynadı. İzmir temsilcisi hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz