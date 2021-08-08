Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti
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Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dün Altınordu ile oynanan hazırlık maçında uzun süre forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer gruptaki oyuncular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı futbolcular, ligin ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına 10 Ağustos Salı günü başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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