Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Göztepe, yarın saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadı'nda TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz