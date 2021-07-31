Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

İzmir ekibi yarın Adnan Süvari Tesisleri'nde TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak. Göztepe bu maçın ardından 2 gün izin yaptıktan sonra hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz