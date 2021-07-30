Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti
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Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını yaptığı çift idmanla sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını yaptığı çift idmanla sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki ilk antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet koşusu gerçekleştiren futbolcular, pas ve top kapma çalışmaları ile idmanı tamamladı.

Akşam antrenmanında pas çalışması ve taktiksel oyun gerçekleştiren futbolcular, yarın yapacağı tek çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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