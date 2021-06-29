Göztepe, sezon hazırlıklarına başladı
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Göztepe, sezon hazırlıklarına başladı

Göztepe, sezon hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonu için ilk çalışmasını yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonu için ilk çalışmasını yaptı.

Sezon öncesinde dün toplanan ve Kovid-19 testi olan sarı-kırmızılı futbolcular, tüm testlerin negatif çıkmasının ardından ilk antrenmanını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da ilk antrenmanda futbolculara destek verdi.

İdmandan önce Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın 55. yaş günü nedeniyle pasta kesildi.

İzinli futbolcuların dışında toplam 20 oyuncunun yer aldığı antrenmanda, futbolcular kondisyon ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Göztepe, sezon hazırlıklarına başladı
Göztepe, sezon hazırlıklarına başladı
Göztepe, sezon hazırlıklarına başladı
Göztepe, sezon hazırlıklarına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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