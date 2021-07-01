Göztepe, Şefik Abalı'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Avusturya doğumlu 19 yaşındaki Şefik Abalı'yı kadrosuna dahil etti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Avusturya doğumlu 19 yaşındaki Şefik Abalı'yı kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Şefik Abalı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Avusturya'nın Telfs takımında başlayan ve son olarak Wacker takımında mücadele eden Şefik Abalı, Avusturya 18 Yaş Altı ile Türkiye 19 Yaş Altı ve Ümit Milli Takımı'nda forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz