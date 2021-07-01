Göztepe, Şefik Abalı'yı kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe, Şefik Abalı'yı kadrosuna kattı

Göztepe, Şefik Abalı'yı kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe, 19 yaşındaki stoper Şefik Abalı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, 19 yaşındaki stoper Şefik Abalı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya'nın FC Wacker takımından 19 yaşındaki stoper Şefik Abalı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. İzmir'e gelen 1.92'lik genç oyuncu kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Avusturya'nın Innsbruck şehrinde dünyaya gelen Şefik Abalı, SV Telfs takımının altyapısında yetiştikten sonra FC Wacker ile profesyonel oldu. Alt yaş kategorilerinde Avusturya Milli Takım formasını giyen 19 yaşındaki futbolcu, ardından Türkiye U19 ve U21 Milli Takım forması ile sahada yer aldı.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, Şefik Abalı'ya sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Muharrem İnce Lütfü Türkkan Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Ece Çeşmioğlu Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Arda Turan Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Gedson Fernandes Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göztepe, Şefik Abalı'yı kadrosuna kattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:07:06. #1.16#

title