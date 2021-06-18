Göztepe Şefik Abalı'nın peşinde
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Göztepe Şefik Abalı'nın peşinde

Göztepe Şefik Abalı'nın peşinde
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig'de transfer sezonunda ilk imzayı Altınordu'nun stoperi Kahraman Demirtaş'a attıran Göztepe, gurbetçi oyuncu Şerif Abalı'nın peşine düştü.

Süper Lig'de transfer sezonunda ilk imzayı Altınordu'nun stoperi Kahraman Demirtaş'a attıran Göztepe, gurbetçi oyuncu Şerif Abalı'nın peşine düştü. Avusturya'nın Wacker Innsbruck takımında oynayan 19 yaşındaki oyuncuyla görüşen sarı-kırmızılılar transferi büyük ölçüde bitirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği Şefik'le prensipte el sıkışan Göztepe'nin transferi en kısa sürede açıklayacağı bildirildi. Wacker Innsbruck altyapısında yetişen genç futbolcu önce Avusturya U18 Milli Takımı'nda forma giydi. Ardından Türkiye U19 Milli Takımı'na davet edilen Şefik, ay-yıldızlı formayı 2 kez terletti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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