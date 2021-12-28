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Göztepe, Samsunspor maçına hazır

Göztepe, Samsunspor maçına hazır
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Yılport Samsunspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Yılport Samsunspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından hücum organizasyonları çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, şut çalışması ile idmanı tamamladı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak Göztepe-Yılport Samsunspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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