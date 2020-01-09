Göztepe Salon Okçuluk Türkiye Kupası İzmir'de yapılacak
İzmir'de düzenlenecek Göztepe Salon Okçuluk Türkiye Kupası, yarın sıralama atışlarıyla başlayacak.
09.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:02
İzmir'de düzenlenecek Göztepe Salon Okçuluk Türkiye Kupası, yarın sıralama atışlarıyla başlayacak.
Kültürpark Fuar Alanı 2 No'lu holdeki organizasyonda, klasik ve makaralı yay kategorilerinde 367 sporcu mücadele edecek.
Yarın sıralama atışlarıyla başlayacak etkinlik, 12 Ocak Pazar günü final atışlarıyla tamamlanacak.
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI