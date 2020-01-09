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Göztepe Salon Okçuluk Türkiye Kupası İzmir'de yapılacak

İzmir'de düzenlenecek Göztepe Salon Okçuluk Türkiye Kupası, yarın sıralama atışlarıyla başlayacak.

09.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:02
Göztepe Salon Okçuluk Türkiye Kupası İzmir'de yapılacak

'de düzenlenecek Göztepe Salon Okçuluk , yarın sıralama atışlarıyla başlayacak.

Kültürpark Fuar Alanı 2 No'lu holdeki organizasyonda, klasik ve makaralı yay kategorilerinde 367 sporcu mücadele edecek.

Yarın sıralama atışlarıyla başlayacak etkinlik, 12 Ocak Pazar günü final atışlarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA
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