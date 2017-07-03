Göztepe sahaya indi



Spor Toto Süper Lig'e 14 yıl sonra dönen Göztepe, yeni sezonun hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başladı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik patronu Tamer Tuna yönetiminde yapılan ilk antrenmana sözleşmesi süren tüm futbolcular ve yeni transfer Selçuk Şahin katıldı. Göz-Göz'de sözleşmesi biten ve yönetimle 1 yıllığına daha anlaşan sağ bek Tanju Kayhan'ın yanı sıra takımdan ayrılmaları beklenen Gökhan, Gosso, Lokman, Murat, Canberk gibi isimler de çalışmada yer aldı. Azerbaycan Ligi takımlarından Gabala'ya 1 yılllığına kiralık verilen Kone ise antrenmanda yoktu. İzmir temsilcisinde bugün sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalayan yeni transferlerden Axel Ndango, yarın takıma katılacak.



İlk çalışmada taraftarın endişe duymamasını isteyen Teknik Direktör Tamer Tuna, Yeni sezon tüm Göztepelilere hayırlı olsun. Güzel ve başarılı bir sezon olacağına inanıyorum. Başarıyı isteyen, başarılı bir ekibimiz var. Buna alışkınız, burada da bunu gerçekleştireceğiz. Çok önemli oyuncular takıma katılacak. Bu hafta içinde bunu göreceksiniz. Bugün Selçuk aramızda. Önemli futbolcular Göztepe'ye gelmeye devam edecek. Sağlık kontrolünde olan, buraya davet ettiklerimiz var. Kimse endişe etmesin. Oyuncu seçerken nasıl bir Göztepe'nin olacağı çok önemli. Önemli bir takım olarak ligde yer alacağız. Biraz sabırlı olmak zorundayız, yeni bir takım kuruyoruz. Düşünerek hareket etmeliyiz. Taraftar endişeli olmasın, iyi bir Göztepe seyredeceklerine emin olsunlar dedi.



İLK GÜNKÜ KADAR HEYECANLI



Göztepe'nin Gençlerbirliği'nden renklerine bağladığı 36 yaşındaki ön libero Selçuk Şahin, futbola yeni başlamış gibi heyecanlı olduğunu söyledi. Kariyerinde 12 sezon forma giydiği Fenerbahçe'de 5 lig şampiyonluğu yaşayan, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşayan Selçuk, 36 yaşındayım ama böyle büyük bir camiada forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Göztepe İzmir'in Süper Lig hasretine son verdi. İyi bir takım kurulacak. Göztepe lige renk katacak. Umarım sakatlıksız bir kamp dönemi geçirip sezona iyi başlarız. Muhteşem Göztepe taraftarı takımla birlikte Süper Lig'e renk verecek diye konuştu.