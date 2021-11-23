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Göztepe puanları deplasmanlarda topluyor

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor
Göztepe puanları deplasmanlarda topluyor

SPOR Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'la 85'inci dakikada Arslanagic'in attığı golle 1-1 berabere kalan Göztepe, puanları deplasmanlarda topladı.

SPOR Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'la 85'inci dakikada Arslanagic'in attığı golle 1-1 berabere kalan Göztepe, puanları deplasmanlarda topladı. Geride kalan 13 maçta toplam 10 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar dış sahada 7 puanı cebine koyarken, evinde sadece 1 galibiyet alabildi. Göztepe, gurbette Fraport Tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Kayserispor'la berabere kaldı, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Göz-Göz, Gürsel Aksel Stadı'nda ise bir tek Medipol Başakşehir önünde galip geldi. İzmir ekibi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarını kaybetti.

Kayserispor maçında son 5 dakikada yenilgiden kurtalan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro alınan puanın değerli olduğunu söyledi. Puan ya da puanlara çok ihtiyaçları olduğunu dile getiren Sırp teknik adam, "Performansımızdan memnunuz. Deplasmanda aldığımız 1 puan değerli. Maça baktığımız zaman iki yarıda farklı bir görüntü ortaya koyduk. İkinci yarıda daha iyi bir oyun oynayabilirdik. Mücadelemizi, inancımızı, hırsımızı, arzu ve isteğimizi ilk dakikadan itibaren her maçta göstermemiz gerekiyor. Özellikle gelecek maçlarda bunları gösterip sahadan iyi sonuçlarla ayrılmalıyız" dedi.Göztepe bu hafta evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.


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Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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