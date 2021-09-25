Göztepe puan istiyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe puan istiyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Göztepe puan istiyor

Süper Lig'de son iki maçında Altay'a 2-1, Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenilerek taraftarının tepkisini çeken Göztepe yarın Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de son iki maçında Altay'a 2-1, Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenilerek taraftarının tepkisini çeken Göztepe yarın Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda Ali Şansalan'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Göztepe'de sakatlıkları süren sağ bek Murat ve stoper Mihojevic'in yanı sıra Hatayspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Beykan İstanbul'da forma giyemeyecek. Üst üste alınan mağlubiyetler nedeniyle morallerin bozuk olduğu İzmir ekibinde teknik direktör Nestor El Maestro, Galatasaray karşısında mutlak puan için mücadele edeceklerini söyledi. Kötü gidişata son vermek istediklerini belirten Sırp teknik adam, "Takımımız çok daha iyi duruma gelecektir. İyi bir oyuncu grubumuz var. İstediğimiz sonuçları almaya başlayacağız" yorumunu yaptı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Rizespor başkanı 'Gömmemiz lazım' dedi, Galatasaray taraftarı çıldırdı! Sözlerine tepki yağıyor

Rizespor başkanı "Gömmemiz lazım" dedi, Galatasaray taraftarı çıldırdı! Sözlerine tepki yağıyor

 Fatih Terim kötü gidişatın faturasını 3 futbolcuya kesti! Formayı unutacaklar

Fatih Terim kötü gidişatın faturasını 3 futbolcuya kesti! Formayı unutacaklar

 Galatasaray'dan kötüsü yok: 46 kornerde 0 isabet

Galatasaray'dan kötüsü yok: 46 kornerde 0 isabet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Binali Yıldırım Vladimir Putin Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Düm Tek Tek Şevval Şahin Kerem Kamışlı
Spor Bülent Uygun Mesut Özil Ali Palabıyık Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Yemek Tarifleri Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Göztepe puan istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 12:50:55. #1.12#