Göztepe, penaltı golleriyle 4 puan kaybetti
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Göztepe, penaltı golleriyle 4 puan kaybetti

27.09.2020 10:51 | Son Güncelleme: 27.09.2020 10:54
Göztepe, penaltı golleriyle 4 puan kaybetti

Süper Lig'de Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Göztepe, son 2 haftada kalesinde gördüğü penaltı golleriyle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Göztepe, son 2 haftada kalesinde gördüğü penaltı golleriyle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sezona Yukatel Denizlispor karşısındaki 5-1 galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 2. haftada konuk olduğu Yeni Malatyaspor karşısında öne geçmesine rağmen Adem Büyük'ün penaltı vuruşundan bulduğu gole engel olamadı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Dün Gaziantep FK karşısında henüz 7. dakikada 1-0 geriye düşen Göztepe, 2-1 üstünlük kurduğu müsabakada uzatma bölümünde Alexandru Maxim'in penaltı golüyle yine sahadan beraberlikle ayrıldı.

Son 2 haftada penaltıdan yediği gollerle üstünlüğünü koruyamayan sarı-kırmızılı ekip, 3. haftayı 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puanla kapattı.

8 gol 7 farklı isimden

İlk 3 haftada 8 gol atıp kalesinde 4 gol gören Göztepe'de 7 farklı isim gol sevinci yaşadı. Halil Akbunar'ın 2 golünün bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Brown Ideye, Marcio Mossoro, Soner Aydoğdu ve Zlatko Tripic de birer gole imza attı.

Göztepe'nin yeni oyuncusu Brown Ideye, dünkü karşılaşmada sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.

Teknik direktör İlhan Palut'un ilk 3 haftada sahaya sürdüğü ilk 11'ini değiştirmediği sarı-kırmızılı ekip, 3 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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