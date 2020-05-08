"Göztepe olarak futbola dönmek için çok heyecanlıyız"
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"Göztepe olarak futbola dönmek için çok heyecanlıyız"

08.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:30

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, futbola dönmek için Göztepe olarak çok heyecanlı olduklarını söylerken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karar saygı göstermek gerektiğini ifade etti.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, futbola dönmek için Göztepe olarak çok heyecanlı olduklarını söylerken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karar saygı göstermek gerektiğini ifade etti. Sepil, korona virüs sürecinde kulüplerin ettikleri zarar hakkında da konuşarak, "Zararı belli ölçüde paylaşmak zorundayız" dedi.

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, korona virüs sürecini ve TFF'nin 12-13-14 Haziran tarihinde liglerin yeniden başlatılması ile ilgili aldığı kararı değerlendirdi. Başkan Sepil, telekonferans yoluyla gazetecilere açıklama yaparak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in bu kararı açıklarken çok dikkatli konuştuğunu söyledi.

"GÖZTEPE OLARAK FUTBOLA GERİ DÖNMEK İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ"

Salgın konusunda normalleşme sürecinin başlayacağını hatırlatan Mehmet Sepil, "Futbol da normalleşme sürecinin bir parçası. Önümüzde 37 günlük bir süreç var. Kafamızda bu süreçte yaşayacaklarımızla ilgili birçok endişemiz olabiliyor ama bu endişelerin çok önemli bir bölümünün 37 gün içinde cevap bulacağını düşünüyorum. Bizim ligimizin başlama tarihi Avrupa liglerinin başlama tarihinden çok daha sonra. Mesela Almanya ligi neredeyse bizden 1 ay önce başlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte o liglerin oynanması sırasında bütün bu kafada olan soruların birçoğunun cevabı bize tecrübe olarak gelecek. Futbolu herkes özledi, inşallah bu süreç beklenildiği gibi ilerler. Bu konuda Göztepe olarak futbola geri dönmek için çok heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

"FEDERASYONUN KARARINA SAYGI GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"

TFF'nin açıklamış olduğu liglerin başlaması kararını devletten aldığı birçok bilgiyi bir araya getirerek açıkladığına inandığını söyleyen Mehmet Sepil, "Bu karar saygı göstermek gerekiyor. Federasyon başkanımız da varsayımlarda bir değişiklik olursa durumun tekrar gözden geçirileceğini söylemişti. Önümüze dinamik bir süreç var. Herkes yeni normal bir sürece geçiş yapacak. Herkesin sabırlı olması ve süreci sabırlı bir şekilde yönetmesi gerekiyor. Dikkatli geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

"ZARARI BELLİ ÖLÇÜDE PAYLAŞMAK ZORUNDAYIZ"

Kulüplerin salgın sürecinde çok büyük bir zarara uğrayacağının altını çizen Başkan Sepil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle seyircisiz oynamanın getireceği çok büyük bir zarar olacak. Bu zararı belli ölçüde paylaşmak zorundayız. Ekonomik süreç, tarihler belirlendikçe çalışmaya başlayacak. Kulüplerin hepsi bu süreci kendileri götürüyor, her kulüp bu konuda futbolcularıyla teknik direktörüyle bir uzlaşma yoluna gidebilir. Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Gelecek sene de seyircili veya seyircisiz oynayacağımız belli değil. Önümüzdeki yıl, kulüplerimiz için çok zorlu geçecek."

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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