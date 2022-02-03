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Göztepe'nin yenileri turp gibi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Göztepe'nin yenileri turp gibi

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı 4 futbolcu Medicana International İzmir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

İZMİR (DHA) - İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı 4 futbolcu Medicana International İzmir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Arjantinli golcü Franco Di Santo, İsviçreli sol bek François Moubandje, Faslı 10 numara Oussama Tannane ve Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric'in sağlık durumlarında bir soruna rastlanmadı. Kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz, kulak-burun-boğaz ve diğer branşlarda muayeneleri ve EKO, efor, solunum ve fonksiyon testleri gerçekleştirilen oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Göztepe'nin yenileri turp gibi

Demirören Haber Ajansı - Spor

Göztepe, İzmir, Spor, Haber

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