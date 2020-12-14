Göztepe'nin Türkiye Kupası'ndaki konuğu Bursaspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Bursaspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Bursaspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak mücadelede, hakem Emre Malok düdük çalacak.

Göztepe, kupanın 4. turunda Kırklarelispor'u eledi. Bursaspor ise 3. turda Karşıyaka, 4. turda ise Karatay Termal 1922 Konyaspor'u saf dışı bıraktı.

En son 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de karşılaşan iki ekibin İzmir ve Bursa'daki karşılaşmaları golsüz sona ermişti.

Göztepe'de Lamine Gassama'nın sakatlığı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz