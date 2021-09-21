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Göztepe'nin Süper Lig'deki konuğu Hatayspor

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe'nin Süper Lig'deki konuğu Hatayspor

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Atakaş Hatayspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Atakaş Hatayspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Atakaş Hatayspor müsabakasında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Ligde ilk 5 haftada topladığı 5 puan ve averajla 12. sırada yer alan Göztepe, bu sezon tek galibiyetini iç sahadaki Medipol Başakşehir maçında aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic ve Ege Özkayımoğlu'nun sakatlıkları bulunurken, Murat Paluli'nin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

İki takım arasında geçen sezon İzmir'de oynanan karşılaşmayı Atakaş Hatayspor 1-0, Hatay'daki müsabakayı ise Göztepe 3-2 kazandı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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