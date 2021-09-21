Göztepe'nin Süper Lig'deki konuğu Hatayspor
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Atakaş Hatayspor yarın İzmir'de karşılaşacak.
Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Atakaş Hatayspor yarın İzmir'de karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Atakaş Hatayspor müsabakasında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.
Ligde ilk 5 haftada topladığı 5 puan ve averajla 12. sırada yer alan Göztepe, bu sezon tek galibiyetini iç sahadaki Medipol Başakşehir maçında aldı.
Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic ve Ege Özkayımoğlu'nun sakatlıkları bulunurken, Murat Paluli'nin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
İki takım arasında geçen sezon İzmir'de oynanan karşılaşmayı Atakaş Hatayspor 1-0, Hatay'daki müsabakayı ise Göztepe 3-2 kazandı.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri