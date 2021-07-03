Göztepe'nin sağlığı Medicana'ya emanet
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Göztepe'nin sağlığı Medicana'ya emanet

Göztepe'nin sağlığı Medicana'ya emanet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in İzmirli ekiplerinden Göztepe'nin sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu.

Süper Lig'in İzmirli ekiplerinden Göztepe'nin sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu.

Göztepe Spor Kulübü'nün sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu. İmza töreni, Göztepe Spor Kulübü Ticari Direktörü Sinan Öznur ve Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal arasında gerçekleştirildi.

Sponsorluk sözleşmesi kapsamında, 2021-2022 sezonu boyunca kulüp bünyesinde görev yapan tüm profesyonel sporcu ve teknik heyetin sağlık hizmetleri Medicana International İzmir Hastanesi tarafından sağlanacak. - İZMİR

Göztepe'nin sağlığı Medicana'ya emanet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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