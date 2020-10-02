Göztepe'nin rakibi Medipol Başakşehir
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Göztepe'nin rakibi Medipol Başakşehir

02.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:27
Göztepe'nin rakibi Medipol Başakşehir

Süper Lig'de geçen hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalan 5 puanlı Göztepe yarın henüz puan alamayıp son sıraya demir atan Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak.

Süper Lig'de geçen hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalan 5 puanlı Göztepe yarın henüz puan alamayıp son sıraya demir atan Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Özgür Yankaya'nın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Konuk sarı-kırmızılılarda sağ dizinden sakatlanan yeni transfer Nwobodo karşılaşmada forma giyemeyecek. 

Teknik direktör İlhan Palut, ligin son şampiyonu Başakşehir'in sezona istediği gibi başlayamadığını ancak çok zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Rakiplerinin çıkış aradığını dile getiren genç teknik adam, "Başakşehir kaliteli oyunculardan kurulu bir ekip. Biz maça iyi hazırlandık. İstanbul'dan istediğimiz sonucu alabileceğimize yürekten inanıyorum" dedi.Göztepe'nin son transferi Guilherme'nin de kafilede yer alması bekleniyor. GÖZTEPE

Megyeri - Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Kubilay, Mossoro, Tripic, Halil, Ideye


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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